Reprodução/Globoplay Bruna Griphao afirma para Guimê que será mais observadora no jogo

Em conversa com MC Guimê, Bruna Griphao revelou qual é a sua estratégia para as próximas etapas da competição no BBB 23. Na tarde deste sábado (11), a atriz afirmou que irá “observar mais e falar menos”.

“Eu falo demais”, começou a atriz. “Eu tenho que observar mais e falar menos. O peixe morre pela boca”.

“Mas a gente quem que se posicionar”, respondeu o funkeiro.

Bruna então afirmou que não deixará de se posicionar no jogo, e não será agora que deixará de fazer, já que “Nunca fugiu de um embate”. No entanto, ela ressaltou que não será mais tão ingênua como foi no início do jogo, época em que se envolveu com Gabriel Fop.

