Reprodução/Globoplay A atriz escondeu uma lata de goiabada na cozinha da Xepa e Larissa foi cumplice do plano

Na mesma tarde em que Bruna Griphao afirmou que “ deixaria de ser ingênua ” no jogo, a atriz armou um plano com Larissa. Agora na Xepa, a atriz aproveitou um momento em que estava sozinha na cozinha para esconder uma lata de goiabada.

“Vou esconder a goiabada”, cochichou ela. Aprofessora de Educação Física concordou, respondendo: “É, tem que esconder isso aí, pra depois abrir.”

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Bruna começa a olha em volta, em busca de um bom esconderijo, e coloca a lata e goiabada em uma das gavetas do armário, embaixo de jogos-americanos.

Para disfarçar, elas começam a falar em voz alta sobre a festa que acontecerá na noite deste sábado (11), que promete show de Luísa Sonza.

A Bruna Griphao escondendo a goiabada da Xepa 👀 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/r5EHLbvSUw — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.