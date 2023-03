Reprodução Key Alves confirma produção de conteúdo adulto com Gustavo para plataforma

Key Alves mal saiu do BBB 23 e já está organizando os próximos passos da carreira, e um deles até envolve Gustavo.

A ex-sister participou do podcast BBB Tá On e confirmou produção de conteúdo com o affair da casa, porém, não entrou em detalhes.

"Ah, eu não posso não falar não. Ele está lá em São Paulo já, tentando resolver, mas não posso falar", disse ela.

As apresentadoras Patricia Ramos e Jeska Grecco, e a convidada Luana Xavier insistiram para que a jogadora de vôlei entregasse algum spoiler da novidade.

"O que eu posso falar é que quando acontecer, vai ser babado!", comentou.

Por fim, Key contou que a novidade envolve conteúdos para a plataforma para adultos.

"Essa novidade tem a ver com a plataforma de conteúdo adulto?", questionou Patrícia. "Na verdade, tem mas esse é um dos, uma das coisas que ainda vai acontecer", afirmou Key.

