Reprodução/TV Globo BBB 23: Ricardo Alface cospe comida após Tadeu Schmidt chamar a sua atenção

Tadeu Schmidt chamou a atenção de Ricardo após o brother correr para a cozinha e comer um pedaço de pão antes da prova do líder nesta quinta-feira (9) no BBB 23 .

Na dinâmica de resistência, após o aviso do apresentador, os participantes não podem mais ir ao banheiro ou comer.

Leia também Áudio de Tadeu Schmidt vaza durante exibição do BBB 23 e ele reage





"Alface, Alface. Ricardo, para sala!", pediu Tadeu.

Cuspindo a comida, o brother se desesperou. "Eita, não pode carlh*", disse ele.

A cena divertiu os internautas e criou vários memes nas redes sociais. Confira:

Quando a sua nutricionista inicia uma chamada de vídeo. #BBB23 pic.twitter.com/4zfWwMNS1E — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 10, 2023

























A prova desta semana está sendo feita em duplas, porém, apena um leva a liderança. O outro, ganha R$20 mil.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.