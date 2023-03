Reprodução/TV Globo Áudio de Tadeu Schmidt vaza durante exibição do BBB 23 e ele reage

Durante a transmissão dos últimos acontecimentos da casa do BBB 23 , o áudio de Tadeu Schmidt vazou e ele se divertiu na web.

No VT da volta de Fred Desimpedidos a casa após o Quarto Branco, foi possível escutar o apresentador falando com a produção.

"Eu faço uma ali guiando e aí vocês...", dizia ele.

Pelo perfil do Twitter, Tadeu falou sobre o ocorrido e se divertiu. "Já sabem o que eu vou fazer 'guiando'?", questionou.

O áudio do Tadeu vazando ao vivo 🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/KJq5kbkKQW — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 10, 2023





