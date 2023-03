Reprodução/TV Globo BBB 23: Larissa afirma que se arrependeu de fazer prova com Bruna

Na tarde desta sexta-feira (10) Larissa desabafou com MC Guimê sobre a prova do líder no BBB 23 . A sister contou que se arrependeu de ter feito a prova com Bruna Griphão.

A professora de Educação Física explicou que os lugares delas na dinâmica deveria ser ao contrário, ou seja, Larissa pegando as caixas e Bruna colocando no carro.





"Me arrependi, não devia ter ido com a Bruna. Ela não tava com cabeça. Essas coisas de achar, ela mesma fala, não dá. Se eu tivesse ido lá, eu tava bem pra car*lho. Se eu tivesse ido lá, daria melhor. E faz muito mais sentido, porque lá às vezes tu não consegue ver. Tu até pode ajudar", disse ela.

O cantor, que ganhou a prova ao lado de Ricardo, concordou. "Pode crer, é isso. Não vai ser liderança em dupla".

"É muita burocracia fazer tudo pra dois", completou a sister.

