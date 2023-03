Reprodução/TV Globo BBB 23: Domitila volta para a casa após mais de 30 horas no Quarto Branco

Domitila finalmente está de volta na casa do BBB 23 ! Após passar mais de 30 horas no quarto branco, a sister retornou e foi recebida pelos brothers e sisters.

Mesmo após ter perdido o duelo com Fred Desimpedidos, a Miss Alemanha precisou seguir no cômodo até o programa ao vivo desta quinta-feira (9). Tadeu Schmidt anunciou que ela ficou 35 horas e 38 minutos no quarto.





"Bom dia. Pensaram que iam se ver livre de mim?", disse ela ao entrar na casa.





A situação foi muito criticada pelos internautas. Segundo eles, Domi não precisaria continuar no quarto, já que havia perdido a disputa. Até mesmo os participantes da casa acharam estranho.

Fred e Domitila resistiram por 18 horas dentro do carro até a sister deixar cair o logo da patrocinadora da dinâmica. O youtuber está imune e a Miss está direto no paredão, sem direito a bate volta.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.