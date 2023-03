Reprodução/TV Globo BBB 23: Larissa explica preocupação com Bruna e MC Guimê em festa

Na tarde desta quinta-feira (9) Larissa conversou com Bruna Griphao sobre a sua preocupação com ela durante a festa da madrugada no BBB 23 .

Após causar uma situação pelas redes sociais, a sister garantiu que não existiu maldade nas ações da atriz, de MC Guimê ou Gabriel Santana no evento, mas a bebida deixou a receosa.

"Vocês estavam muito bêbados, você, Guimê, Gabriel... Aí meio que se jogava um por cima do outro, meio que caía.. Tu tava sem calcinha ontem né, daí tu abria as pernas, eles pegavam pela sua perna", comentou ela.

Bruna questionou quem pegava ela pelas pernas, e Larissa explicou. "Na pista assim, tipo... Meio que tu caía, daí pegava assim, brincando. Aí eu, meu Deus, cara. Eu tava preocupada. Mas vocês estavam assim com todo mundo, entendeu".

"E, estávamos assim com todo mundo. Que susto, mano", disse Bruna.

Larissa concluiu dizendo que sabia que não iria acontecer nada, mas não deixou de se preocupar com o trio. "Mas eu tava preocupada. Porque, é perigoso né. Tá todo mundo muito bêbado... Tava preocupada com você, na verdade. Não que você fosse fazer alguma coisa, acho que não ia fazer nada, mas às vezes sem intenção, entendeu. Tu caía no chão, abria a perna... Eu, misericórdia. Mas não que você tivesse com intenção nenhuma, nem você, nem Gabriel, nem Guimê. Mas só pela situação mesmo. É que tava todo mundo muito bêbado", declarou.

