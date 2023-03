Reprodução/ Globo Domitila desiste de Quarto Branco

Nesta quinta-feira (9), chegou ao fim o duelo do Quarto Branco do "BBB 23" entre Domitila e Fred. Eles resistirem por 18 horas até a miss deixar cair a logo da patrocinadora da dinâmica, que consistia em uma prova de resistência dentro de um carro, que estava em um cômodo todo branco.

🚨VEJA: Momento que Domitila deixa a logo cair e perde o duelo do Quarto Branco. #BBB23 pic.twitter.com/bDTGMexGh8 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 9, 2023





Com a desistência, Domitila foi direto para o paredão e Fred ganhou uma imunidade, além de levar o carro. O youtuber pôde voltar para a casa, já a miss deve permanecer no Quarto Branco até o término da dinâmica, que chega ao fim no ao vivo desta quinta-feira (9).

"Atenção Domitila, o seu kit sobrevivência está na despensa. O Quarto Branco para você ainda não terminou", disse o Big Boss após a desistência da sister.

Essa foi a reação da casa com o retorno do Fredinho do Quarto Branco! 💜 #BBB23 #RedeBBBB pic.twitter.com/40bdht2veq — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) March 9, 2023

















