Reprodução/Globo - 01.03.2023 Marília Miranda e Fred Nicácio entraram como dupla no 'BBB 23'





O médico Fred Nicácio, eliminado recentemente do "BBB 23", revelou decepção com Marília Miranda, com quem formou dupla no reality na primeira semana de confinamento. Marília, primeira eliminada da edição, puxou mutirão contra Fred, mas apareceu no "Bate-papo com o Eliminado" para elogiar o colega logo depois.



Fred entregou, durante conversa no Space do Muka, no Twitter, na madrugada desta terça-feira (7), que não sabia das escolhas de Marília fora da casa e se mostrou decepcionado. "Fiquei sabendo de tudo depois [do programa]. Quando a Marília aparece para mim, tenho a pausa de onde ela saiu e não fazia ideia do que estava acontecendo aqui fora e nem que ela tinha puxado votos contra mim. Fica mais feio para ela, ela tentando reivindicar a frase 'eu tenho sangue de maria bonita' como se eu tivesse que usurpar algo. Ficou muito feio para ela", lamentou o ex-BBB.





O médico também sugeriu que Marília participou do "Bate-papo com o Eliminado", comandado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, para aparecer. "Aí ela entrar ali, para conseguir uns 30 segundinhos de fama, ficou muito chato para ela. Para mim, não. Para mim ficou tudo certo", completou Fred.



Na época, a participação de Marília no programa irritou os fãs de Fred Nicácio, que criticaram a postura da primeira eliminada. "Marília aparecendo no bate-papo bbb como se nunca quisesse que ele teria saído, mico", escreveu um fã. "Que cara de pau de Marília no bate-papo. Fez campanha para Fred Nicácio sair e tá nessa falsidade", reclamou outro.

O Space do Muka acontece diariamente no Twitter após o fim da edição do "BBB 23", na Globo.

Que cara de pau de Marília no bate papo. Fez campanha pra @NicacioFred sair e tá nessa falsidade. — Laís Muricy ☀️ (@Laisjambinho) March 1, 2023