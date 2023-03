Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: Sarah ou Key? Parcial entrega sister eliminada; veja quem

O oitavo eliminado do BBB 23 volta para casa nesta terça-feira (7). Sarah Aline, Key Alves e Domitila Barros enfrentam o paredão.

A apuração final da enquete do iG Gente, feita às 22h21, aponta a jogadora de vôlei como eliminada com 59% dos votos.

Por enquanto, Sarah Aline, que ganhou protagonismo nos últimos dias, se salva com 35,2%, e a Miss segue como coadjuvante com 5,8%.

Reprodução Enquete BBB 23





A briga entre Key e Sarah foi bem acirrada por conta de movimentação de jogo. Sem desafetos entre si, as sisters foram protagonistas da berlinda pelas brigas com outros participantes da casa como Fred e Bruna Griphao.

