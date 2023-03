Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: protagonismo em Jogo da Discórdia favorece sister; veja quem

Nesta terça-feira (7) nos despedimos de mais um participante do BBB 23 . Desta vez o paredão está acirrado entre Sarah Aline e Key Alves, já Domitila Barros segue como coadjuvante.





O Jogo da Discórdia e a treta com Fred Desimpedidos acabou favorecendo Sarah no game.

De acordo com a enquete do iG Gente, a jogadora de vôlei vai se despedir da casa com 59,3% dos votos, na parcial das 18h. Sarah vem logo na sequência com 34,8% e Domitila com apenas 5,9%.

Reprodução Enquete BBB 23





Acompanhe a votação em tempo real e deixe o palpite sobre a nova eliminação no "BBB 23":





