Reprodução/TV Globo BBB 23: Fred e Sarah batem-boca fora do horário e levam bronca de Tadeu

O Jogo da Discórdia está pegando fogo! Fred Desimpedidos e Sarah Aline discutiram fora do horário permitido e levaram uma bronca de Tadeu Schmidt.

Após a sister, Gabriel Santana e Marvvila escolherem o youtuber como alvo, o tempo acabou, porém, os argumentos, não. Desrespeitando as regras do apresentador, os dois bateram-boca.





Com os microfones cortados, foi possível ouvir Sarah gritando: "Você não quer me defender".

O apresentador acabou interrompendo também aos berros. "Agora acabou!".





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.