Reprodução/TV Globo BBB 23: Bruna e Key se descontrolam em briga: 'Vai fazer seu TikTok'

Os brothers e as sisters do BBB 23 mexeram com a paciência de Tadeu Schmidt nesta segunda-feira (6) no Jogo da Discórdia.

Mesmo com a transmissão da TV Globo finalizada, Bruna e Key seguiram em uma discussão acalorada sobre se intrometer em brigas alheias.

Leia também BBB23: Boninho faz mistério com dinâmica e web aposta em Quarto Branco





A jogadora de vôlei comentou que metade do dia Bruna e Larissa ficam fazendo TikTok e outra metade se olhando no espelho. "Bora começar a jogar", disse ela.

"Já passou da hora de você começar a jogar", rebateu Bruna.

Larissa interrompeu a discussão dizendo que Key quer aparecer em cima da confusão de outros participantes. Já a sister disse que Larissa é biscoiteira. "Vai fazer seu Tiktok que você ganha muito mais", disse.













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.