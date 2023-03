Reprodução/Globoplay - 15.02.2023 Domitila

Domitila Barros, a Miss Alemanha de 2022, também marcou presença no concurso deste ano mesmo estando confinada no “BBB 23”. A celebração do concurso Miss Alemanha 2023 aconteceu no último sábado (04).

A modelo deixou um vídeo preparado, falando em alemão, para desejar sorte às finalistas do concurso de beleza europeu.

"Para as 10 finalistas desejo muita diversão, muito sucesso e como eu sempre disse: não esqueçam os lenços. Eu tive um ano como Miss maravilhoso e desejo muito sucesso e luz para todas", falou.





Domitila Barros, Sarah Aline e Key Alves estão no oitavo paredão do "BBB 23", que terá o resultado revelado nesta terça-feira (7). A berlinda foi formada após uma atitude polêmica de Marvvila , que escapou da disputa ao lado de MC Guimê na prova bate-volta e ainda gerou revolta de aliados pela estratégia tomada.









