Divulgação Cristian Vanelli

Cristian Vanelli aderiu à harmonização facial. O resultado do procedimento foi compartilhado no Instagram pelo ex-BBB e pelo médico Danilo Bravo, que postou as fotos do antes e depois do empresário gaúcho no domingo (6).

"Umas coisinhas para uma melhorada, dar aquele up no visual. Sabe que com 33 anos, muito treino pela vida, a gente acaba tendo algumas linhas expressões aí mais fortes", explicou o ex-BBB.

"Vamos dar uma melhoradinha, fazer uma parte mais sutil e natural", disse Cristian, que realizou o preenchimento da mandíbula, olheiras e maçãs do rosto com o mesmo profissional que já havia cuidado do rosto de Bruno Gaga.

"Meu sonho era fazer algo natural, uma harmonização babadeira, mas algo natural, uma cara de boneco, não com cara quadrada", afirmou Gaga sobre o procedimento.









