BBB 23: Amanda conta que está comprometida fora da casa: 'Assumido'

Na tarde desta quarta-feira (1) Amanda foi questionada sobre um relacionamento fora do BBB 23 e afirmou que está ficando com alguém.

A sister falou do seu romance com o ortopedista, Felipe Weiber, com quem já estava há um tempo antes de entrar no reality.





Gabriel Santana quis saber detalhes e a médica entregou detalhes do relacionamento, porém, contou que as amigas, Larissa e Bruna Griphao, não gostam de falar sobre o assunto.

"Então, esse outro sim... As meninas não gostam quando eu conto a história. A gente se conheceu num aplicativo, estávamos num relacionamento super assumido, íamos pros lugares juntos, conheci os pais deles, falou que me amava e tal", disse ela.

Na sequência, ela entregou o que deixou a relação complicada. "Tava muito legal e tal, aí uma época fizeram um fake e vieram me falar que ele ficava com outras pessoas. Depois de um tempo eu recebi uma conversa com uma mina que ele ficava. Eu tava há seis meses e ele tava fazia quatro meses com a menina...", revelou.

Amanda falando que ainda está namorando o ortopedista aki fora, eita… 🙃 pic.twitter.com/nxjbfi9S8v — mateus (@mateusjaejae) March 1, 2023





Vale lembrar que Amanda já havia comentado sobre o assunto. De acordo com ela, a descoberta da traição aconteceu uma semana antes dela entrar na casa.

"Eu gosto bastante dele [...] Vamos ver o que vai ser quando sair daqui. Nem sei o que rolou, se ele já encontrou outra pessoa, a gente nunca sabe", disse ela.

