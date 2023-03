Audiência

A audiência do BBB 23 respondeu à semana turbo, com duas eliminações e big fone assustando o elenco. Agora, Boninho investe em outra dinâmica para animar o elenco. A novidade parece uma tentativa de movimentar o reality, que perde em entretenimento com a saída precoce de Fred Nicácio para Cara de Sapato.