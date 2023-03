Reprodução/ Globoplay Amanda no "BBB 23"

Um vídeo de Amanda Meirelles, participante do BBB 23, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (1º). Nele, ela aparece utilizando um fio de cabelo como fio dental após o banho, o que gerou surpresa entre os internautas.

Diversas pessoas nas redes sociais questionaram o uso do fio de cabelo como fio dental por Amanda e reagiram com mensagens no Twitter. Um fã questionou: "Como assim ela usa seu próprio cabelo como fio dental?". Outro comentou: "Gente, onde isso é normal? Que nojo".





Alguns brincaram, como um usuário que disse: "E vocês gastando dinheiro com fio dental". Já outro declarou: "As mulheres falando que é normal, eu nunca fiz isso. Tá doido".

Só nesta semana o Big Brother já acumula algumas nojeiras. Larissa precisou jogar fora 32 escovas de dente que estavam sem condições de uso e Cara de Sapato e Bruna Griphao encontraram larvas na comida, mais cedo nesta quarta (1º).

A Amanda usando o cabelo como fio dental. ☠️ #BBB23 pic.twitter.com/bxPXk6VdMz — Otariano (@otarianonews) March 1, 2023