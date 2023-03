Reprodução/TV Globo 20.02.2023 Cara de Sapato diz que está incomodado com Fred Nicácio

O sétimo paredão do “BBB 23” foi formado no último domingo (26). Cezar Black, Cara de Sapato e Fred Nicácio compõe a berlinda da semana e um deles deixará o reality na terça-feira (28).

A apuração final da enquete do iG Gente, feita às 22h30 desta terça (28) marca a eliminação do médico Fred Nicácio com 58,9% dos votos. O lutador Cara de Sapato está se salvando, por enquanto, com 35,1% dos votos e Cezar Black com 6,1% dos votos.





Fred e Sapato criaram uma rivalidade a partir do retorno do médico do quarto secreto. Na ocasião, Nicácio trouxe informações sobre o lutador que o desagradaram e desde então os brothers não conseguiram se acertar.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.