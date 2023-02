Amanda ainda quer usar a informação contra Black

Após o Jogo da Discórdia, Amanda lamentou não ter tido tempo de falar do que ouviu de Black sobre Domitila. A sister, no entanto, afirmou que pretende falar do que escutou, mas sem dar todas as informações. "Eu ia falar: 'Vou fazer igual seu amigo Fred [Nicácio] e não falar todas as informações. Então, cada um opine como quiser".