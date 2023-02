Reprodução/Globoplay - 27/2/2023 Key escapa do paredão





O sétimo paredão do "BBB 23" está formado! Neste domingo (26), Key Alves, indicada pelo anjo MC Guimê ao paredão, venceu a prova bate-volta e escapou da berlinda. Com isso, Antônio Cara de Sapato (indicado por Sarah Aline após Big Fone), vai enfrentar Fred Nicácio (indicado pela líder Bruna Griphao) e Cézar Black, emparedado pela votação da casa.







Cézar Black empatou em número de votos (7 para cada) com Aline Wirlhey, mas Bruna Griphao salvou a aliada do paredão. Após a vitória de Key no bate-volta, a sister vibrou. "Ganhei a prova que tinha que ganhar", disse.

Fred Nicácio ainda contou aos aliados que Cara de Sapato tentou conversar com ele na madrugada, sozinho. O médico explicou que negou o diálogo com medo do lutador distorcer as informações no outro dia.

O eliminado será definido na terça-feira (28).

Quem deve ser eliminado no #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) February 27, 2023