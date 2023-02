Reprodução/Globo Gustavo é o 6º eliminado do BBB 23

Gustavo é o sexto eliminado do BBB 23, com 71,78% dos votos. O brother disputava a preferência do público com Fred Nicácio e Domitila. O resultado foi anunciado no programa deste sábado (25).



Fred Nicácio foi o segundo mais votado no Paredão desta semana e recebeu 24,37% de rejeição. Domitila, por sua vez, foi quem recebeu menos votos, com 3,85%.

Logo após a eliminação, o valor do prêmio do BBB 23 voltou a subir e agora está estimado em R$ 1,91 milhão.

A Semana Turbo continua até a próxima terça-feira (28). A noite de hoje ainda teve Big Fone tocando e sendo atendido por Sarah Aline.

A sister está imune e ainda pôde indicar alguém ao Paredão. O escolhido foi Cara de Sapato.

Neste domingo, o BBB 23 promete novas emoções. Durante a manhã, acontece uma prova em que o 1º colocado será coroado Líder, e o 2º, se tornará o Anjo da semana.

O Líder terá direito a um veto na próxima disputa pela liderança. O Anjo é autoimune e também poderá indicar alguém direto para a berlinda.

Já o último colocado não disputa a próxima prova do Líder.

Na terça-feira, mais um participante deixa a casa mais vigiada do país.