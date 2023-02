Reprodução/Globo 'BBB 23': Key Alves tem crise de choro em dia de eliminação

Key Alves teve uma crise de choro nesta tarde pensando na eliminação de hoje (25). Três de seus aliados, Gustavo, Fred Nicácio e Domitila, disputam a preferência do público, e um deles deve deixar a casa à noite. Por causa da Semana Turbo, anunciada por Tadeu Schmidt semana passada , o resultado do Paredão será divulgado neste sábado, e não na terça-feira, como acontece normalmente.

"Estou com o coração apertado", disse a jogadora de vôlei, que tem um affair com Gustavo.

"Eu sei, meu amor, mas olha só pra mim: você vai ter uma grande experiência. Vive isso, acolhe essa emoção, chora sim. Acolhe isso. Só não esquece que nada termina aqui, aqui é só o começo de tudo", consolou Fred Nicácio.

"O seu coração é tão lindo. Por isso que eu acho importante o povo ver você chorando. Seu coração não é de pedra, seu coração é lindo e você sofre", completou Domitila.



Em seguida, Key afirmou que não choraria na frente do namorado. "Ele não pode me ver chorando", declarou, enxugando as lágrimas.

Mais tarde, em conversa com Cowboy e Cezar Black na área externa, a sister admitiu como deverá reagir caso o fazendeiro deixe o programa hoje. "Se falar que sai o Gustavo hoje, eu vou ter um treco. Vocês vão ver".

Ele rebateu: "Jogo que segue". "Não deixo. Não vou sair, mas não vou deixar você sair também", comentou a atleta.

