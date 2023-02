Reprodução / Globoplay Prova do Líder

A prova do líder do “BBB 23” desta quinta-feira (16) terá consequências além de eleger o próximo dono do cargo. A dinâmica de resistência vai aplicar nove punições para os brothers ou sisters que desistirem primeiro.

Mais cedo, Boninho já havia dado este spoiler pelo Instagram. Durante o programa, na noite desta quinta, Tadeu Schmidt revelou quais serão as nove consequências que prejudicarão os derrotados da Prova do Líder.





Três pessoas ficarão de fora da próxima prova do líder, uma pessoa estará de fora da prova do anjo desta semana, uma pessoa não poderá comprar o poder curinga, uma pessoa não poderá participar de votar durante a formação do paredão, uma pessoa ficará na xepa, uma pessoa poderá eliminar outro participante da prova junto com ela e, por fim, uma pessoa estará no paredão.

As consequências serão decididas por sorteio. Os desistentes da prova escolherão um entre nove pergaminhos que estão em destaque. Ao desistir da prova, o participante escolhe um papiro, lê a consequência em voz alta e volta para a casa.













