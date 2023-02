Reprodução/ Globoplay Gabriel Santana

Antes de entrar no "BBB 23", Gabriel Santana fez sucesso ao interpretar Renato em "Pantanal". Ao entrar no reality, o ator contou detalhes dos bastidores da novela.

O elenco teve que ir até o Pantanal para as gravações e com Gabriel não foi diferente. Renato foi um personagem que apareceu na metade da produção, o que não impediu com que o ator passasse por alguns perrengues.

"Fui pro Pantanal. No Rio Negro, tinha jacaré do que gente", inicou o brother, que se assustou com a quantidade de animais que tinham na região.

"Eu cheguei lá na gravação, a galera já estava gravando um tempo. O cara da cenografia tentou espantar uns 20 jacarézinhos", detalhou. abriel disse que, no começou, ficou surpreso em como as pessoas conviviam com os jacarés, mas depois de acostumou.

"Aí mano, passa do lado e você só fala: 'Sai'. No começo, cheguei com o c* na mão, mas depois você se acostuma", relatou ele.

Biel falando de quando gravava pra Pantanal e que tinha muito jacaré mas que eles respeitavam e saiam quando pediam. Jesus que medo 🦎 #TeamBiel #BBB23 #RedeBBB Reprodução: Tv Globo/Globoplay/BBB pic.twitter.com/pSi89KLlkn — Gabriel Santana 🪰 (@GabrielSantana) February 13, 2023

