Festival de choro

Bruno Gaga saiu da festa, em um momento, e foi chorar no quarto. O brother se mostrou abalado por estar no paredão desta semana e foi consolado por Guimê. Sarah também chorou na madrugada. A sister conversou com Ricardo sobre jogo, eles tentaram descobrir o voto um do outro, mas nada foi revelado. Sarah, então, se retirou da festa e foi dormir aos prantos. Mais cedo, no show de Mari Fernandez, Paula foi outra que caiu no choro.