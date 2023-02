Reprodução / Globoplay Beija-Flor no BBB

Antes do desfile na Sapucaí, a Beija-Flor de Nilópolis animará os participantes do "BBB23". No próximo domingo, 12 de fevereiro, Neguinho da Beija-Flor e os membros da escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro acordarão os participantes.

Em vez do despertador convencional, os participantes serão despertados pela bateria da escola de samba. Que também contará com a presença do casal de mestre sala e porta bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso.

Ao lado dos membros da escola de samba, os participantes terão a oportunidade de experimentar o clima do carnaval mais uma vez dentro do confinamento, com muito samba e animação.

Na edição de 2022, a agremiação de Nilópolis também participou do programa. Natália Deodato, então confinada, mostrou muito samba no pé e conquistou o posto de destaque em um dos carros alegóricos no desfile da Beija-Flor, que aconteceu em abril devido a pandemia de covid.

Acabei de sair do quarto secreto azul e branco pra dizer que a Soberana vai ta no @bbb no domingo (12/02), acordando os brothers daquele jeitão que a gente gosta, com muito samba no pé!! #Beijanobbb23 — GRES Beija-Flor (@BeijaFlorReal) February 10, 2023

