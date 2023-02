Briga por comida e rave

Após a Xepa ser definida, os brothers discutiram sobre quantos ovos cada integrante poderia comer. Cezar questionou a quantidade e Sapato e Bruna falaram que era um por dia, mas que algumas pessoas estava dando os ovos delas para outras."Teve dia que eu não comi ovo, teve dia que eu comi dois, hoje eu comi três, que a Amanda me deu", disse o lutador. Ricardo, no entanto, propõe que ninguém guarde ovos, mas os brothers discordam. Eles, então, questionam quantos ovos ainda teriam sobrado e falam que Gabriel e Marvvila comeram ovos que não deveriam, já que foram do VIP para a Xepa. Gustavo acaba com a briga ao acionar o dispositivo da Central do Líder e colocar para tocar um música alta pela casa.