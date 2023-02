Reprodução BBB23: Key Alves relembra convite para A Fazenda: 'Perdi oportunidade'

Key Alves confessou ter recusado convite para "A Fazenda" da Record. Nesta quarta-feira (1º), a jogadora de vôlei relembrou o convite da concorrente e revelou ter se sentido insegura quanto a decisão.

"Um mês atrás eu tinha recebido [convite para] 'A Fazenda' e eu fique muito assim de ter recusado porque eu falei: 'Imagina se não vem outro, eu perdi a oportunidade'", contou aos outros participantes.

"Mas eu tinha certeza que o Big Brother vinha atrás de mim", completou Key, afirmando ter seguido a intuição.

A jogadora de vôlei relembrou ter ficado por dias questionando se teria feito a decisão certa até que um dia após o treino, Key teria recebido a mensagem de um produtor do BBB.

"Eu gritava", detalhou a sister, sendo exaltada pelos companheirosde confinamento.

key disse que recebeu convite pra fazenda e ficou mal em ter recusado mas que no fundo sentia que ia vir o bbb na vida dela. ❤️ pic.twitter.com/ZkwdE5VrAk — vini. 🔗 (@maIibulox) February 1, 2023

