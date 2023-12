Reprodução/Record TV A Fazenda 15

Teremos emoção na final de "A Fazenda 15"! Jaquelline, Márcia Fu, André Gonçalves e WL Guimarães disputam a grande final do reality nesta quinta-feira (21) e a parcial da enquete das 12h, no iG Gente, mostra uma queda considerável da diferença entre as peoas que estão na liderança dos votos.



Conforme a enquete, a diferença entre Jaquelline e Márcia Fu caiu de 16% para 4,4%. Agora, Jaquelline aparece com 43,5% dos votos do público, enquanto Fu soma 39,1% dos votos. Márcia passou André Gonçalves, que caiu de 29% para 14,8% dos votos. WL Guimarães, mesmo com o mutirão de Rachel Sheherazade, segue na lanterna, com 2,6% dos votos (queda de 0,4).

Vale ressaltar que apenas três peões serão premiados pela colocação. O terceiro lugar levará R$ 50 mil; o segundo, R$ 100 mil; o vencedor levará R$ 1,5 milhão e um carro elétrico.

VOTE! Quem vai ser o campeão de A Fazenda 15?

