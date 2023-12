Reprodução/Record - 24.11.2023 André Gonçalves se declarou para ex-esposa, Danielle Winits





O ator André Gonçalves, participante de "A Fazenda 15", usou o espaço Kwai para desejar feliz aniversário e se declarar para a ex-mulher Danielle Winits, que completou 50 anos na terça-feira (5).

No vídeo, o peão fala que é um dia muito especial para ele e a família, porque é aniversário de uma pessoa que ele ama muito. André Gonçalves entregou que tem pensado muito em Winits durante o confinamento no reality da Record.

“Esses dias, eu estava pensando em você, que onde tem alegria, você transforma em carnaval com mais alegria, onde tem tristeza, você transforma em alegria, onde tem muita confusão, você transforma em muita alegria. Você é uma pessoa que brilha, que faz de tudo para as pessoas serem felizes e ficarem bem, que luta muito e cuida muito da família”, disse André.

A atriz, que completou 50 anos, ficou casada com André por quase sete anos. Na internet, chegaram a circular boatos de que o rompimento estaria ligado à entrada do ator no reality show e que poderia ser um combinado entre o casal. Danielle chegou a manifestar apoio ao peão e também mandou um recado especial para ele durante uma roça.