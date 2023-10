Reprodução Quem deve ficar em 'A Fazenda 15'? Vote Kally, Cezar Black ou Simioni

A roça desta semana está definida! A cantora Kally, Cezar Black e Kamila Simioni se enfrentam na disputa para permanecer no reality e brigar pelo R$ 1,5 milhão.

A Prova do Fazendeiro foi vencida pelo militar da reserva Lucas Souza. A dinâmica foi dividida em três etapas e venceu quem completou as tarefas primeiro. O peão Cezar Black foi vetado de participar por Kamila Simioni.





Discurso de Kally para pedir votos: "Me dê mais uma chance de ficar aqui na Fazenda 15. Tenho muito o que mostrar ainda quem é a Kally Fonseca arretada do Nordeste. Vim pra cá pra jogar, pra dar o meu melhor e ser de verdade. Lá fora, sou grande profissional e aqui não vai ser diferente. Vou jogar com todas minhas forças e preciso do apoio de vocês. Votem muito pra eu ficar!".

Discurso de Cezar Black para pedir votos: "Vim aqui com um propósito: jogar, dar o meu melhor, ser quem eu sou e, principalmente, não deixar que ninguém novamente pise em mim. Vim para representar a Enfermagem e espero que estejam orgulhosos do meu jogo e de como estou me posicionando. Espero que o Brasil me dê essa chance. Se não der certo, saio de cabeça erguida com a certeza de que dei o meu melhor!".

Discurso de Kamila Simioni para pedir votos : "Todos nós sabemos que cada um tem um tempo determinado na casa. Quem decide isso é o público. Se acharem que ainda tenho tempo a mais para ficar aqui e mostrar o meu jogo limpo, leal e ético, votem em mim para eu ficar. Tenho certeza que não será uma apunhalada nas costas que vai me sair de cabeça baixa. Se acham que devo partir, sairei de cabeça erguida e de dever cumprido. Se posso ficar mais um tempo, conto com vocês!".

Vote em quem deve ficar no reality:

