A terceira roça de "A Fazenda 15" pode ser marcada pela rejeição de uma peoa. Cariúcha, Márcia Fu e Shayan Haghbi disputam a berlinda e uma roceira aparece com maiores chances de deixar o reality show no programa ao vivo desta quinta-feira (12).







Segundo parcial da enquete do iG Gente, Cariúcha será eliminada com uma baixa porcentagem, com apenas 11,6% dos votos. A cantora fica para trás na disputa entre Márcia e Shayan, que se aproximaram na votação do público.



A ex-jogadora de vôlei segue com a vantagem e como favorita a continuar no jogo, com 51,8% dos votos. No entanto, o iraniano recebeu mais votos desde a última atualização e apresenta 36,6% de chances de continuar no jogo.

Como a roça foi formada?

Cariúcha foi indicada pela fazendeira Jaquelline Grohalski, enquanto Márcia foi a mais votada pelos colegas para ocupar a segunda vaga na berlinda. A ex-jogadora de vôlei puxou Shayan para a terceira posição.

Yuri tinha caído na roça após ser selecionado na dinâmica do poder branco utilizado por Rachel Sheherazade. A jornalista teve que escolher dois peões para uma nova votação para a quarta vaga e o modelo foi o mais votado na disputa com Kamila Simioni.

Meirelles ganhou a prova do fazendeiro e escapou da berlinda. Com a vitória na competição, o peão se consagrou como fazendeiro pela segunda vez na temporada.

