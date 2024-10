Reprodução/Record Vanessa diz que levou fora de Sidney em festa de 'A Fazenda'





Focados no jogo, os peões desta edição de "A Fazenda 16" parecem não querer engatar um romance dentro do reality rural.

Durante a festa da madrugada deste sábado (19), Vanessa Carvalho contou que tentou flertar com Sidney, mas não rolou.

Em conversa com Babi Muniz, a peoa disse que o ator está focado no jogo e, por isso, acabou não lhe dando uma chance.

"Eu já deixei pra lá, é só amizade mesmo. Ele está focado no jogo. Ele falou assim: 'Cadê a Julieta?'. Brincando, né? Porque a festa era de Romeu e Julieta. Aí eu [sorri e estende a mão]. Aí ele: 'Não, você é a Vanessa'".

Em seguida, Babi soltou: "Levou um fora em grande estilo". As duas, então, caíram na risada.

Record pune participantes

A festa da madrugada deste sábado (19) em "A Fazenda 16" acabou com uma punição drástica para os participantes. De acordo com a produção do reality, os peões ficarão sem acesso à água encanada por 48 horas.

A direção do programa alega que a punição severa foi causada pelo não uso do microfone. No entanto, não foi indicado quem teria sido o infrator. Os participantes do reality entraram em uma discussão generalizada para tentar encontrar o culpado pelo descumprimento da regra.



