'A Fazenda 16': Record pune participantes com medida drástica e gera confusão

A festa da madrugada deste sábado (19) em "A Fazenda 16" acabou com uma punição drástica para os participantes. De acordo com a produção do reality, os peões ficarão sem acesso à água encanada por 48 horas.

O que aconteceu?

A direção do programa alega que a punição severa foi causada pelo não uso do microfone. No entanto, não foi indicado quem teria sido o infrator.

Vale ressaltar que, durante o agito da noite, Babi Muniz se acidentou e cortou o pé após ela, Luana Targino e Fernanda Campos se envolverem em uma guerra de espuma.

A ex-panicat esbarrou em uma mesa da decoração, e a queda resultou em diversos cacos de vidro espalhados pela festa. A peoa precisou de atendimento posteriormente.

Somada à punição, os participantes do reality entraram em uma discussão generalizada para tentar encontrar o culpado pelo descumprimento da regra.

Fernanda se irritou após Babi e Vanessa serem alvos de desconfiança. "Quando é vocês tá de boa! Quando é aqui... Mano, as meninas estavam sem microfone. Não sou eu que tava sem microfone".

Gui respondeu: "Quando é sem querer, tudo bem".

Fernanda retrucou: "A menina cortou a p*rra do pé e você não sabe se foi ela ou não".

Luana tentou apaziguar, revelando que não tinham certeza sobre a identidade do infrator. "Ninguém sabe se foi vocês, se foi Gizelly. As duas beberam, todo mundo bebeu. Todo mundo leva punição aqui nessa casa, sabe?".

Em outro momento, Gizelly se mostrou chateada pela possibilidade de ter causado a punição e foi consolada pelas amigas. "A gente pega água no balde lá embaixo", disse Luana.

Albert, entretanto, esperou as peoas deixarem o recinto para alfinetar. "Eu vou dar o meu saco para elas lavarem", disse, debochado.

