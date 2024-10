Reprodução Record/Playplus Raquel Brito em 'A Fazenda 16'

Um dos momentos mais comentados da "A Fazenda 16" envolve a irmã do campeão do BBB24 Davi Brito, Raquel Brito. Entretanto, o motivo pode parecer meio inusitado: alguns telespectadores estão preocupados com a peoa sendo flagrada constantemente coçando a região da virilha.



A comoção foi tamanha que a RecordTV — emissora responsável pelo reality rural — teve que se pronunciar publicamente sobre o assunto.

O portal Glow News entrou em contato com a emissora para tentar entender se há um posicionamento sobre um possível atendimento médico.



No entanto, a resposta acabou sendo mais enigmática. A assessoria de imprensa da RecordTV disse que "atendimentos médicos e diagnósticos são confidenciais; a emissora não pode divulgar publicamente".

Problema de saúde?

Recentemente, o iG Delas conversou com a ginecologista Dra. Loreta Canivilo , que sanou algumas dúvidas sobre o que poderia estar acontecendo com a influenciadora digital.

Segundo a profissional, o comportamento de Raquel Brito requer, sim, atenção à saúde íntima feminina.

A Dra. Loreta Canivilo aponta que a principal queixa atendida no consultório envolvendo coceiras está relacionada à candidíase. No entanto, esse sintoma é acompanhado de um corrimento esbranquiçado.

"O corrimento passa pela vulva e causa pequenas feridas, que são fissuras. Isso provoca muita coceira", explica a ginecologista. "Outra causa frequente é a foliculite, que ocorre devido a infecções causadas pela depilação. Seja com lâmina, cera ou até outros métodos, é possível inflamar o folículo piloso, o que gera uma coceira contínua."

Além das causas mencionadas, a região íntima também pode sofrer irritações em períodos de calor. O programa da Record TV é gravado em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, onde, nos últimos dias, a temperatura atingiu 33°C.

