A 16ª edição de "A Fazenda" está marcada para estrear nesta segunda-feira (16)! Com alguns participantes já confirmados, a Record também divulgou como será a programação da primeira semana da temporada. Confira!



Provas, dinâmicas e mais: veja a programação de "A Fazenda 16"

Segunda-feira (16/09)

Início da temporada, o público conhecerá todos os participantes do reality rural. Além disso, será aberta a disputa entre os paioleiros por uma vaga no elenco principal. São oito participantes do Paiol para o preenchimento de quatro vagas. Quem definirá os escolhidos serão os telespectadores, por meio de votação.

Terça-feira (17/09)

No segundo dia do reality, os participantes do elenco principal disputarão uma dinâmica para selecionar quem participará da primeira Prova do Fazendeiro.

Quarta-feira (18/09)

Durante a exibição ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu comandará a primeira Prova do Fazendeiro. Vale destacar que quem conquistar o título garantirá imunidade, além de indicar um rival direto para a Roça.





Quinta-feira (19/09)

Na quinta-feira, a votação para escolher os paioleiros será encerrada. Os quatro mais votados preencherão as vagas do elenco principal. Durante a exibição ao vivo, os telespectadores verão os participantes subindo para a sede.

Sexta-feira (20/09)

Na sexta-feira, ocorrerá a primeira festa da temporada e será a mais movimentada. Os 24 peões se reunirão para celebrar o confinamento no reality.

Sábado (21/09)

No programa de sábado, acontecerá a exibição dos acontecimentos da festa e os desdobramentos do pós-balada.

Domingo (22/09)

Será realizado o primeiro Rancho do Fazendeiro. A dinâmica reúne o fazendeiro e os aliados escolhidos para um momento de diversão e compartilhamento de estratégias.

Veja a nova sede para "A Fazenda 16":

