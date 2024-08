Andressa Urach? Davi Brito? Saiba quem são os possíveis participantes de A Fazenda 16

Com o início das especulações, Andressa Urach revelou que participaria novamente de A Faenda 16 caso o diretor chamasse. Com isso, os internautas começaram a pedir pelo retorno da influenciadora e Denize Rocha, rivais de A Fazenda 6. Reprodução/Instagram

Os rumores de Davi Brito, campeão do BBB 24, como peão da nova temporada do programa rural ganhou força quando a Record desmentiu um perfil que negava a possibilidade da participação. Além disso, o baiano seguiu o perfil oficial e afirmou que aceitaria o convite. Reprodução/Instagram