Reprodução Nadja e Carelli





Nadja Pessoa, participante de "A Fazenda 15", revelou, neste domingo (24), que vai abandonar a carreira de participante de reality da Record após a quinta derrota em produções da emissora.



Em entrevista na "Hora do Faro", de Rodrigo Faro, Nadja garantiu que não tentará o título pela sexta vez. "Não quero mais um reality show para a minha vida. Já basta! Eu não quero mais", comentou Nadja Pessoa.

A ex-peoa ainda relembrou a participação no "Ilha Record". Após a derrota para Mirella Santos, a influenciadora comentou que não participaria novamente de um confinamento, o que aconteceu neste ano. Nadja, no entanto, explicou o motivo.

"Eu sou entretenimento, eu sei disso. E estou feliz com toda a repercussão. Eu ficava preocupada de como estava lá fora. Amei participar, mas não quero o sexto. Encerrou", afirmou.

Nadja participou de "A Fazenda 15", "A Fazenda 10", "Ilha Record", "Power Couple" e o próprio reality, o "Tudo ou Nadja". A presença constante da influenciadora em realities da Record fez o público questionar a preferência de Carelli por Nadja diante de outros participantes.

Em "A Fazenda 15", por exemplo, o diretor de reality show da Record cancelou a roça em que Nadja seria eliminada no meio do programa. A porcentagem só foi revelada na final do reality e revoltou a web.