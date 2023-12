BBB: relembre como a torcida das desérticas perturbou Boninho

Tretas e mais tretas

Com a expulsão do Cara de Sapato do reality após ser acusado de importunação sexual, os fãs do "casal" Docshoe não largaram a mão da dupla e aproveitaram para segurar as mãos dos outros membros do quarto. Nas redes sociais, a treta era diária. Os fãs defenderam o Quarto Deserto com unhas e dentes, sem se importar com a opinião alheia, muito menos com a vergonha alheia.