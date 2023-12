Reprodução/Record Lucas Souza deu trabalho nos bastidores da Record

Felipeh Campos, jornalista que apresenta e participa de conteúdos da Record sobre "A Fazenda 15", detonou Lucas Souza, ex-peão que desistiu do reality da emissora. Segundo Campos, Lucas está com "complexo de diva".



Agenciado por Marlene Mattos após desistir de "A Fazenda 15", Lucas Souza teria vetado a presença de jornalistas em um espaço do hotel alugado pela própria Record. "Ele ainda não tem tanta relevância assim. Eu já lidei com celebridades grandes. Já entrevistei Ivete Sangalo, Xuxa, grandes nomes, e eu nunca vi ninguém em porta falando que não poderia entrar (...) Só estávamos nós da produção. Ele não tinha direito de agir dessa forma", criticou Felipeh Campos.

O jornalista ainda citou a postura de Rachel Sheherazade, que dividiu a participação em um programa com Henrique e Kamila Simioni. Campos sugeriu que Lucas Souza não queria estar com outros participantes, em um "complexo de diva".

"Não entre nessa história, nesse complexo de diva, achando que você realmente é a grande estrela. Porque você não é. Fazenda acaba. Você vai ter relevância a partir do momento que trabalhar, fazer algo de verdade, e não ficar abastecendo a internet de vídeo", alfinetou Felipeh Campos.





Revoltado, o jornalista ironizou o fato do ex de Jojo ter desistido do confinamento. "Você simplesmente achar que está em um degrau acima ou em um pedestal que estão te colocando porque, simplesmente, bateu um sino de A Fazenda e deixou o prêmio de R$ 1,5 milhão para trás, eu não posso concordar", disse.

"O Lucas não é apresentador, não é jornalista, não é ator, ele não é nada. Por enquanto, ele não é nada dentro dessas características. Ele é apenas um participante de reality show, com uma trajetória muito legal. O pedestal é ilusório", completou.

Assista ao desabafo completo: