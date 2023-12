Reprodução A Fazenda 15: dinâmica especial coloca cinco peões na roça; veja quem

Já em clima de despedida, a última formação de roça colocou cinco peões em situação de alerta para deixar "A Fazenda 15" pelo voto popular. Jaquelline, Nadja Pessoa, WL Guimarães, Márcia Fu e Shayan são os participantes que arriscam deixar a competição antes da final.

A formação especial começou com uma dinâmica inédita, colocando dois participantes para duelarem entre si, valendo três rodadas de desafios diferentes. Vencia quem ganhava ao menos duas rodadas.

Com o tema "A Grande Conquista", outro reality da Record TV, Jaquelline, Nadja, WL e Márcia foram os peões que perderam o duelo. A produção do programa ainda promoveu a chance de mudança, oferecendo aos vencedores R$30 mil em troca de ir para roça. Quem aceitasse daria o lugar a um perdedor. Ninguém aceitou a oferta.

A formação só foi finalizada na noite desta sexta-feira (15), durante o programa ao vivo. Adriane Galisteu intermediou uma votação cara-a-cara. Shayan foi o mais votado e ocupa o 5º lugar da roça.

No sábado (16), acontecerá a eliminação dupla, fazendo com que os dois menos votados do quinteto saiam do reality.

Veja como votou cada peão:

André Gonçalves votou no Shayan

Jaquelline votou no Tonzão

Tonzão votou no Shayan

Nadja votou no Tonzão

Shayan votou no Tonzão

WL votou no Shayan

Lily votou no Shayan

Márcia Fu votou na Lily

