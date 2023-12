Reprodução Cezar Black reencontra Kally pela 1ª vez: 'Vou namorar essa mulher'

Reconciliação! Nesta sexta-feira (15), o apresentador Rodrigo Faro promoveu o reencontro do casal Cezar Black e Kally Fonseca. Os ex-peões de "A Fazenda 15" participaram do programa "Hora do Faro", que irá ao ar no domingo (17).

No Instagram, Rodrigo Faro deu um spoiler de como foi o primeiro reencontro do enfermeiro com a cantora. A dupla iniciou um relacionamento ainda dentro do confinamento.

No vídeo publicado, o apresentador questiona Black quem ele está querendo de volta. O ex-BBB prontamente se declara para a amada.

"Queria muito a Kally, ainda vou namorar essa mulher. Eu sinto. Tá no meu coração. Kally, por mais que você acha que não, que você me diga não várias vezes, eu sei que você me quer, tá no seu olhar", exaltou.

Quem apareceu na sequência foi a própria cantora de forró Kally Fonseca. "Cheguei. Tão fácil né gente", brincou a ex-peoa, que aproveitou para abraçar Black.