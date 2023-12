Divulgação A Fazenda 15: Crias ganham força e devem eliminar Black e Radamés

A eliminação dupla desta quinta-feira (14) em A Fazenda 15 está marcada pela disputal entre os grupos Paiol e Crias. Cezar Black, Radamés, Tonzão e WL enfrentam os votos do público para permanecer no jogo.

De acordo com a parcial das 18h15 do iG Gente, os Crias estão com mais força e devem eliminar Cezar Black e Radamés.





WL lidera a votação com 43% dos votos para ficar e o aliado vem logo em seguida com 41,8%. Já Black tem apenas 11,4% e Radamés 3,8%.

O resultado oficial da roça será revelado na noite desta quinta-feira (14) durante o programa ao vivo. Lembrando que nesta semana, a eliminação será dupla.

Roça formada!

Quem você quer que fique em #AFazenda ?

Lembre-se que dois peões serão eliminados — iG Gente (@iggente) December 14, 2023





