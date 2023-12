Reprodução/Record TV A Fazenda 15: equipe de Shayan acusa Márcia Fu de xenofobia

A equipe de Shayan acusou Márcia Fu de xenofobia contra o iraniano em A Fazenda 15. Os administradores do peão afirmaram que providências serão tomadas.

No perfil do X, foi compartilhado uma nota de repúdio contra a peoa ter chamado o colega de confinamento de "iraniano do caralh*".





"É lamentável testemunhar tal ato em qualquer lugar, sobretudo dentro de um reality show televisionado para todo o Brasil", iniciou o comunicado.

Na sequência, eles ressaltam. "Diante disso, em defesa do nosso participante, o qual não estava presente no momento para que pudesse se defender, reforçamos que repudiamos veementemente todo e qualquer ato de xenofobia e discriminação em qualquer esfera social".

Para finalizar, a equipe afirmou que medidas serão tomadas. "O respeito à dignidade de cada indivíduo, independente de sua origem, é fundamental para construir uma sociedade justa e inclusiva. Providências serão tomadas", concluíram.

