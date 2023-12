Jaquelline diz que saíria se caíssem na roça

A peoa, que se salvou da roça após ganhar a prova do fazendeiro, falou: "Não falei pra você que se eu não tivesse ganhado essa prova eu ia pra rua?". Márcia Fú concordou: "Pósso falar? Ia mesmo... Agora eu sei que você ia — ou eu, se estivesse lá. Tendeu, né?". André, no entanto, rebateu: "Esquece, tem nada disso. A roça era sobre o Yuri e qualquer um que fosse com ele ia dar nisso. Ele ainda afirmou que o influencer deve ter sido julgado por atitudes do início do jogo. Os peões também comentaram que Nadja deve ter uma forte torcida fora do programa e que Black ganhou um segunda chance.