Reprodução/PlayPlus A Fazenda: após levar bronca, Nadja planeja pedir desculpas a Galisteu

Nadja Pessoa ficou pensativa após levar uma bronca de Adriane Galisteu durante a noite de eliminação na última quinta-feira (7). Agora, a peoa quer se desculpar com a apresentadora de A Fazenda 15.

A influenciadora recebeu uma chamada de Galisteu após afirmar que a apresentadora não conseguia disfarçar a sua torcida.





"Eu tenho um recado para você, Nadja. Ontem eu vi você comentando sozinha no quarto que você achou que eu não fui neutra na Prova do Fazendeiro. Não sou neutra mesmo, porque eu torço pra todos vocês igualmente. Quero que todos deem ", o melhor, rendam o máximo. Eu vibro quando vocês colocam o chapéu na cabeça, quando vocês voltam da roça", disse ela ao vivo.

Nesta sexta-feira (8), Nadja conversou com Cezar Black, que aconselhou a colega de confinamento. "Não se maltrate com o que ela falou. É porque a gente vai realmente criando essas teorias malucas", comentou.

A peoa então afirmou que quer conversar com a apresentadora. "Eu tenho é que pedir é perdão, desculpa. O negócio é se desculpar e seguir", disse.

O ex-BBB rasgou elogiou Galisteu. "E ela é maravilhosa. Ela é super simpática, querida! Ela sempre fica muito feliz com todo mundo. Comemora igual, ela pula, ela vibra. É super imparcial", opinou.

