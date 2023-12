Reprodução A Fazenda 15: Black faz homenagem para Kally e web reage: 'Patético'

O enfermeiro Cezar Black surpreendeu nesta sexta-feira (8) ao aparecer com trajes inusitados para participar da dinâmica da Hora do Faro. A tentativa do peão foi de homenagear a amada Kally Fonseca, penúltima eliminada de "A Fazenda 15".

Nesta tarde, o ex-BBB aderiu à peruca loira, vestiu um biquíni e preencheu o vazio com frutas. A intenção foi se fantasiar de Kally, com quem se envolveu amorosamente no reality.

Apesar da graça idealizada por Cezar Black, nas redes sociais internautas não gostaram da brincadeira.

"Ridículo quer chamar atenção", opinou uma internauta. "Coisa mais ridícula, tenha dó, será que ele acha que agrada fazendo essas coisas?", questionou outra. "Aff que horror, falta de respeito, insuportável e patético", criticou uma terceira.