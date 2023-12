Reprodução/Record TV A Fazenda: Márcia Fu detona falta de higiene de Black: 'Homem porco'

Márcia Fu já acordou criticando uma atitude de falta de higiene de Cesar Black em A Fazenda 15. Enquanto os peões da Baia faziam suas higienes pessoais, a peoa não poupou comentários sobre o ex-BBB.

Isso porque ele saiu da casinha escarrando e cuspido na grama. Ao ver a cena, a ex-jogadora de vôlei julgou tanto com o olhar quanto com palavras.





"Porco! Homem porco! Homem porco", disse ela sem que o peão escutasse.

Os internautas também não curtiram o comportamento de Black. "Que nojo. A cara da Márcia Fu me representou", disse um; "Meu Deus, que nojeira", comentou outra.

